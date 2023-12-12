МВД решило депортировать потушивших Вечный огонь под Петербургом подростков

В Красном Селе под Санкт-Петербургом полиция решила депортировать из РФ семьи подростков, которые забросали снегом Вечный огонь. Об этом 11 декабря сообщили в региональном управлении МВД России.

Ведомство провело проверку и установило, что подростками, которые потушили Вечный огонь, являются двое братьев 10 и 14 лет из одной семьи, а также 12-летний мальчик из другой. Все они являются гражданами государств ближнего зарубежья.

«В ходе проверки выяснилось, что они проживают на территории РФ с нарушением миграционного законодательства. В связи с этим полиция готовит материалы в суд с ходатайством о выдворении обеих семей за пределы РФ», — говорится в сообщении МВД в Telegram-канале.

Отмечается, что подростки и их родители переданы в следственные органы для проведения процессуальных действий.

О том, что трое детей 10 октября потушили Вечный огонь, забросав его выпавшим снегом, сообщалось накануне. На записи с камер наблюдения видно, как школьники зачерпывают снег и бросают его в пламя, после чего скрываются.