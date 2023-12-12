Puma прекратит сотрудничество с израильской сборной по футболу

Компания Puma прекратит спонсирование сборной Израиля по футболу в следующем году. Об этом 12 декабря сообщает газета Financial Times.

«Контракты некоторых федераций, таких как Сербия и Израиль, истекают в 2024 году», — приводит слова представителя немецкой компании издание.

По данным издания, решение о прекращении сотрудничества было принято год назад и никак не связано с призывами бойкотировать компанию на фоне палестино-израильского конфликта.

Как сообщает газета, ссылаясь на источники, причинами решения стали новая маркетинговая стратегия компании и ограниченность рынка из-за небольшого населения Израиля.

Также отмечается, что компания «прекратит партнерство с некоторыми другими национальными командами» из-за разных взглядов на условия расширения партнерских отношений и по другим коммерческим причинам.

Соглашение о сотрудничестве между немецкой компанией и израильской сборной по футболу было подписано в 2018 году.

В начале ноября сообщалось о массовом отказе от платежных систем Mastercard и Visa в Турции, который стал продолжением бойкота товаров, сделанных в Израиле.

До этого, 31 октября, в Англии мужчина выпустил в McDonald's мышей, окрашенных в цвета флага Палестины. Также акция проводилась и в Стамбуле с призывом бойкотировать McDonald's, кофейни Starbucks и стриминговый сервис Disney+, так как они якобы оказывают поддержку армии Израиля.

Ранее, 28 октября, канал Sky News сообщал, что на улицы Лондона с требованием прекратить огонь на Ближнем Востоке вышли тысячи людей. По данным канала, полиция ожидала участия в демонстрации около 100 тыс. людей, в то же время аналогичные акции прошли и в других городах Британии.

К самым радикальным мерам призывает возглавляемое палестинцами движение BDS (Boycott, Divestment and Sanctions), которое выделяет произраильские компании для последующего бойкота. Более того, компании поделены на группы по степени бойкотирования. Компания Puma на сайте организации определена в группу с тотальным отказом от ее товаров.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.