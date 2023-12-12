В МИЦ «Известия» состоится пресс-конференция Деда Мороза и Снегурочки
13 декабря в 12:00 в пресс-центре МИЦ «Известия» состоится пресс-конференция, посвященная подготовке к празднованию Нового года.
О праздничной программе, подготовке к встрече 2024 года и ожиданиях от года Зеленого Деревянного Дракона расскажут московский Дед Мороз и его внучка Снегурочка.
Для очной аккредитации в пресс-центр необходимо на почту press-center@iz.ru прислать ФИО, название СМИ, серию и номер паспорта.
Аккредитация СМИ: press-center@iz.ru, тел. (495) 937-61-70, доб. 4805, 4236
Вход для представителей СМИ по предварительной аккредитации при предъявлении паспорта.
Адрес: г. Москва, Партийный переулок, д. 1, к. 57, с. 3, 2-й этаж.
Подробнее о мероприятиях пресс-центра — на сайте.