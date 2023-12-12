В Хабаровске скандал с украинскими грамотами в детсаду закончился увольнениями
В Хабаровске две сотрудницы детского сада написали заявление об увольнении после выдачи детям грамот с украинской символикой. Об инциденте 12 декабря рассказал мэр города Сергей Кравчук в своем Telegram-канале.
Глава Хабаровска сообщил, что в детском саду № 122 после соревнований по пионерболу детям были вручены грамоты с символикой Украины, о чем в результате стали писать многие СМИ. Кравчук принес извинения воспитанникам дошкольного учреждения и их родителям и указал, что ответственные за выдачу грамот (заведующая детсадом и инструктор по физкультуре) уже написали заявление об увольнении.
«Инструктор по физической культуре просто нашла в интернете образцы грамот и распечатала их на принтере, а заведующая детским садом поставила печати учреждения, не вникая в то, что на них изображено», — объяснил мэр, добавив, что ошибки, из-за которых дети невольно становятся объектами информационного давления, недопустимы для работников сферы образования.
Кравчук отметил, что детям выданы новые грамоты, и пообещал провести дополнительные мероприятия по патриотическому воспитанию для сотрудников детсадов города.
В сентябре прошлого года в детском саду Читы детям также выдали грамоты с гербом Украины, после чего были уволены руководитель и педагог учреждения. Они были освобождены от своих должности по результатам служебной проверки, подтвердившей факт их халатности и формального отношения к должностным обязанностям.
Тогда глава Забайкальского края Александр Осипов извинился перед родителями воспитанников детского сада.