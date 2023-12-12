Бабанин ответил Джонсону на сравнение со сладким десертом

Российский боксер Максим Бабанин ответил американцу Кевину Джонсону, который назвал его сладким десертом перед поединком «Бойцовского клуба РЕН ТВ».

«Можно говорить всё, что хочешь. В ринге всё покажу. Все думают, что выходит пирожочек, сейчас разберемся, а совсем другое получают», — сказал он «Известиям» 12 декабря.

Незадолго до этого Джонсон заявил, что «распробует» Бабанина на ринге, словно вкусный деликатес.

Накануне Бабанин назвал «проверкой на прочность» предстоящий поединок с Джонсоном. Он отметил, что американец является опытным боксером и у него очень мало досрочных поражений. Россиянин настроен провести все шесть раундов поединка, однако готов и нокаутировать соперника, если появится такая возможность.

9 декабря российский боксер Дмитрий Кудряшов в преддверии поединка между Бабаниным и Джонсоном назвал сильные стороны оппонентов, а также предположил, как пройдет бой. Он считает, что российский спортсмен является фаворитом, в том числе из-за разницы оппонентов в возрасте и физической форме.

Всего на турнире «Бойцовского клуба РЕН ТВ», который пройдет 15 декабря в Челябинске, состоятся четыре боя. Поединки будут длиться четыре раунда по три минуты. В главном поединке сойдутся Бабанин и Джонсон, в соглавном — Павел Шульский (Россия) и Джейсон Гаверн (США).

Еще в двух боях турнира также будут противостоять друг другу боксеры из России и США. Так, оппонентом россиянина Эдгара Гукасяна станет американский боксер Джемини Рамирес, а Игорь Свиридченков выйдет на ринг и сразится с Питером Добсоном.