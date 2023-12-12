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Бабанин ответил Джонсону на сравнение со сладким десертом

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем
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Российский боксер Максим Бабанин ответил американцу Кевину Джонсону, который назвал его сладким десертом перед поединком «Бойцовского клуба РЕН ТВ».

«Можно говорить всё, что хочешь. В ринге всё покажу. Все думают, что выходит пирожочек, сейчас разберемся, а совсем другое получают», — сказал он «Известиям» 12 декабря.

Незадолго до этого Джонсон заявил, что «распробует» Бабанина на ринге, словно вкусный деликатес.

Накануне Бабанин назвал «проверкой на прочность» предстоящий поединок с Джонсоном. Он отметил, что американец является опытным боксером и у него очень мало досрочных поражений. Россиянин настроен провести все шесть раундов поединка, однако готов и нокаутировать соперника, если появится такая возможность.

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9 декабря российский боксер Дмитрий Кудряшов в преддверии поединка между Бабаниным и Джонсоном назвал сильные стороны оппонентов, а также предположил, как пройдет бой. Он считает, что российский спортсмен является фаворитом, в том числе из-за разницы оппонентов в возрасте и физической форме.

Всего на турнире «Бойцовского клуба РЕН ТВ», который пройдет 15 декабря в Челябинске, состоятся четыре боя. Поединки будут длиться четыре раунда по три минуты. В главном поединке сойдутся Бабанин и Джонсон, в соглавном — Павел Шульский (Россия) и Джейсон Гаверн (США).

Еще в двух боях турнира также будут противостоять друг другу боксеры из России и США. Так, оппонентом россиянина Эдгара Гукасяна станет американский боксер Джемини Рамирес, а Игорь Свиридченков выйдет на ринг и сразится с Питером Добсоном.

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