Алиева выдвинули кандидатом в президенты Азербайджана на внеочередных выборах

Президент Азербайджана Ильхам Алиев выдвинут кандидатом в главы государства на предстоящих выборах. Об этом 12 декабря сообщает издание Sputnik Азербайджан с ссылкой на заместителя председателя правящей партии «Ени Азербайджан» Таира Будагова.

«Кандидатом правящей партии «Ени Азербайджан» на внеочередных президентских выборах 7 февраля 2024 года станет Ильхам Алиев. Правление партии собирается доработать план мероприятий в связи с внеочередными президентскими выборами. Время заседания будет объявлено в ближайшие дни», — сказал он.

Ранее, 7 декабря, сообщалось, что внеочередные выборы президента в Азербайджане пройдут 7 февраля. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте Алиева.

В тот же день, политический обозреватель Андрей Арешев, пояснил, что решение о внеочередных выборах призвано подтвердить легитимность действующего азербайджанского лидера и его поддержку населения.

В последний раз президентские выборы в Азербайджане проводились в апреле 2018 года. Традиционно они проходят в третью среду октября, что означает, что следующие должны были пройти 17 октября. Однако голосование было перенесено на 11 апреля указом президента в феврале 2018 года. Алиев четырежды (в 2003, 2008, 2013 и 2018 годах) становился президентом Азербайджана. В ходе предыдущих выборов он набрал 82,71%.

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