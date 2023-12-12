В Красноярском крае пропали две воспитанницы детского дома

В городе Зеленогорске Красноярского края ищут двух воспитанниц детского дома. Об этом во вторник, 12 декабря, сообщило ГУ МВД России по Красноярскому краю.

«Девушки самовольно покинули учреждение в Зеленогорске в минувшее воскресенье и до настоящего времени не вернулись. На поиски подростков ориентированы все наружные наряды полиции», — сообщило ведомство в Telegram.

В полиции сообщили, что одна девушка 2007 года рождения была одета в серый пуховик, голубые джинсы и черные кроссовки, она имеет татуировки и хромает. Другая, 2006 года рождения, была одета в темно-синюю парку ниже колена, бежевый шарф, штаны и ботинки черного цвета.

Отмечается, что девушки пропали во время сильных морозов, установившихся в Красноярском крае, в связи с чем они находятся в особой опасности.

Ранее, 5 ноября, из детского дома в Шушенском Красноярского края сбежали шестеро воспитанников. Двух из них удалось вернуть сразу, их обнаружили нетрезвыми на территории поселка.