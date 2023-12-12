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Пушков указал на напыщенность слов начальника генштаба Чехии о конфликте с РФ

Пушков: ценность мнения начальника генштаба Чехии о конфликте с РФ близка к нулю
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Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
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Мнение начальника чешского генштаба Карела Ржеки о том, что Чехия допускает вероятность конфликта с Россией, по своей ценности близко к нулю. Об этом во вторник, 12 декабря, заявил российский сенатор Алексей Пушков.

«Чехия — страна с 10 млн человек и незначительной армией. Ее военных и политиков раздувает от собственной значимости, поскольку Чехия — член НАТО. Но такую тему, как война с Россией, страны НАТО, имеющие способность вести такую войну, с Чехией всерьез даже не обсуждают. А решения на этот счет принимаются далеко от Праги», — написал Пушков в Telegram-канале.

По словам политика, с точки зрения, что чешская сторона не располагает решающим голосом в вопросе каких-либо конфликтов с Россией, утверждения генерала генштаба государства и его воображения о такой «войне» выглядят напыщенно и глупо.

Накануне Ржека заявил, что Россия и Чехия вряд ли когда-нибудь окажутся участниками военного конфликта, однако с учетом нынешней обстановки, в том числе ситуации на Украине, допущение подобного сценария небезосновательно. По словам начальника генштаба, для профилактики такой угрозы Праге следует прибегнуть к запугиванию Москвы и демонстрации собственной военный мощи.

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До этого, 23 ноября, чешский президент Петер Павел заявил, что не только Чехия, но и НАТО воспринимает Россию как угрозу и готовится конфликту высокой интенсивности в Европе. При этом глава государства подчеркнул, что высказанные им слова скорее являются реалистичным предположением, а реальное развитие событий будет определяться исходом украинского конфликта.

В ответ на это председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин в беседе с «Известиями» сообщил, что высказывание чешского лидера отражает растущую нервозность «довольно неумелых политиков», которые тональностью своих выступлений пытаются загасить растущее раздражение общественности и политических кругов собственных стран в связи с абсолютной непредсказуемостью обстановки.

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