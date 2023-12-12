Сотрудницы детсада Хабаровска уволились после выдачи грамот с гербом Украины

Заведующая детским садом в Хабаровске, а также инструктор по физкультуре уволились после выдачи детям грамот с гербом Украины. Об этом 12 декабря сообщил мэр города Сергей Кравчук.

После соревнований по пионерболу детям вручили грамоты с украинской символикой. Инцидент получил широкое распространение в СМИ и соцсетях.

По словам Кравчука, инструктор по физкультуре нашла грамоты в интернете и распечатала, после чего отнесла заведующей, которая поставила на них печати. Обе женщины не вникали, что изображено на грамотах, отметил мэр. Он добавил, что для работников сферы образования это недопустимо.

«Приношу извинения воспитанникам детского сада № 122 и их родителям. Новые грамоты выданы. Понимая свою ответственность за инцидент, заведующая детским садом и инструктор написали заявление об увольнении», — написал глава города в своем Telegram-канале.

В настоящее время проводится проверка обстоятельств произошедшего. Кравчук пообещал провести дополнительные мероприятия по патриотическому воспитанию в детсадах Хабаровска.

Аналогичный случай произошел в сентябре прошлого года в Забайкалье. Тогда в детском саду Читы детям также выдали грамоты с гербом Украины, после чего были уволены руководитель и педагог учреждения. Они были освобождены от своих должности по результатам служебной проверки, подтвердившей факт их халатности и формального отношения к должностным обязанностям.

Глава Забайкальского края Александр Осипов извинился перед родителями воспитанников детского сада.