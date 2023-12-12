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ЦАХАЛ начала штурм больницы и лагеря беженцев в Дженине

Al Jazeera: Израиль штурмует города на Западном берегу реки Иордан
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Фото: REUTERS/Amir Cohen
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Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала штурм государственной больницы и лагеря беженцев в городе Дженин на Западном берегу реки Иордан. Об этом сообщает телеканал Al Jazeera.

ЦАХАЛ окружила лагерь беженцев, пути из него заблокированы тяжелой техникой, на крышах зданий дежурят снайперы. Военные машины также оцепили государственную больницу «Ар-Рази».

По сообщениям телеканала, между штурмующими лагерь солдатами и палестинскими силами сопротивления происходят столкновения. Также армия Израиля штурмует окраины городов Дженин, Калькилья, Хеврон и деревни Бейта к югу от Наблуса и Бидья к западу от Сальфита на Западном берегу.

Режим возвращения огня: почему прервано перемирие между ХАМАС и Израилем
И чего удалось достичь за последние семь дней действия соглашения

1 декабря в 7:00 (8:00 мск) истекло действовавшее с 24 ноября перемирие между Израилем и радикальным движением ХАМАС. Благодаря данному соглашению о временном прекращении огня стороны обменялись более чем 200 заложников и заключенных.

ЦАХАЛ в тот день заявила, что движение ХАМАС нарушило перемирие и открыло огонь по израильской территории. В связи с этим израильская армия возобновила боевые действия в Газе.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась 7 октября, когда ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу, который был осуществлен со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день израильская сторона начала наносить ответные удары.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.

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