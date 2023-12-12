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В Хакасии один человек погиб и пять пострадали в ДТП с водителем без прав

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Фото: Telegram/ugibdd_khakasia
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Один человек погиб и еще пять пострадали в ДТП в селе Шира Хакасии. Об этом 12 декабря сообщили в ГИБДД республики.

«Вчера, 11 декабря, в 17:00 (21:00 мск. — Ред.) в районе дома № 35 по улице Элеваторной произошла автоавария, в которой пять человек получили травмы различной степени тяжести и один человек погиб», — говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.

По предварительным данным, 35-летний водитель автомобиля «Нива» при обгоне выехал на встречную полосу движения, совершив столкновение с автомобилем ВАЗ-21099 под управлением 37-летнего мужчины. В результате пассажирка ВАЗ-21099 погибла, а водитель получил телесные повреждения в виде открытого перелома бедренной кости, перелома челюсти, ушибленной раны бедра. Другому его пассажиру были диагностированы тяжелые переломы. Они были госпитализированы санитарной авиацией.

Водитель «Нивы» и две его пассажирки получили травмы. Мужчина также был госпитализирован санитарной авиацией с переломом таза.

В ГИБДД указали, что выехавший на встречную полосу движения водитель не имеет водительского удостоверения и никогда не обучался в автошколе. По факту ДТП возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека»).

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Ранее в этот день сообщалось, что в Забайкалье в результате столкновения Nissan Serena и «КамАЗа на трассе погибла 71-летняя женщина, еще семь человек получили травмы. Пострадавшие были доставлены в больницу для оказания медицинской помощи.

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