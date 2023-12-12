Украинское командование на купянском направлении действует по тактике «мясных штурмов», что оборачивается для ВСУ необоснованными потерями. Об этом во вторник, 12 декабря, рассказал подполковник Луганской Народной Республики в отставке Андрей Марочко.

«В ходе маневренной обороны в районах Синьковки и Петропавловки противник в виде отвлекающих маневров направляет небольшие маневренные группы во фланги наших войск без должной огневой поддержки, что приводит к необоснованным потерям», — указал он в беседе с «РИА Новости», ссылаясь на источники.

По словам Марочко, на особо важных для Украины участках фронта фиксируются лобовые атаки неопытных боевиков, однако все эти попытки бесперспективны.

Марочко также рассказал еще об одной проблеме, постигшей украинских националистов, а именно о ледяном дожде — природном явлении, которое возникает при условии положительной температуры на высоте 1000–1500 м, под воздействием чего снег начинает таять. Но затем он попадает в более низкие слои атмосферы, преобразуется в капли, которые быстро замерзают.

«В связи с осадками в виде мокрого снега и дождя, а также чередой перепадов положительных и низких температур у вооруженных формирований Украины начали массово выходить из строя вооружение и военная техника, поставленная Западом. <...> На орудиях часто происходят «клины», а досылающие механизмы выходят из строя», — поделился экс-подполковник.

Очередные сложности у украинских националистов вызвало обледенение бронетехники, которое не позволяет экипажу оперативно попасть внутрь бронемашины и в целом эксплуатировать боевые единицы, так как они примерзают к грунту, сообщил Марочко. Украинским боевикам, таким образом, приходится тратить время на отогревание техники, что демаскирует их позиции.

Накануне, 11 декабря, подразделения Западной группировки ударами авиации и артиллерии отразили четыре атаки украинских штурмовых групп 14-й, 21-й механизированных и 57-й мотопехотной бригад в районах Петропавловки, Синьковки и Терны Харьковской области. Суммарные потери противника на указанном направлении составили до 30 боевиков и три автомобиля.

Ранее, 1 сентября, официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что украинское командование целенаправленно бросает своих подчиненных в упомянутые Марочко «мясные штурмы». Например, боевиков без какого-либо прикрытия могут отправить в минные поля, отметил Конашенков.

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