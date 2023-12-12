Готовность станции метро «Корниловская» в Москве оценили в 66%

В Москве строительство станции метро «Корниловская» будущей Троицкой линии выполнено на 66%. Об этом в понедельник, 11 декабря, сообщил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

По его словам, специалисты уже завершили монолитные работы в настоящее время на финальном этапе находится обратная засыпка котлована. Помимо этого, ведутся архитектурно-отделочные работы и устройство инженерных коммуникаций, отмечает телеканал «360».

Заммэра отметил, что на платформе уже положили кирпич и штукатурили стены с перегородками. Также завершен монтаж подсистемы навесного потолка.

Бочкарев подчеркнул, что «облик будущей станции будет ярким и запоминающимся за счет использования богатой палитры теплых желто-красных оттенков». Путевые стены будет украшать абстрактная композиция, а на потолке разместятся разноформатные панели со светильниками, которые установят в углублениях, уточняет RT.

Помимо этого, архитектурная отделка ведется в наземном и подземном вестибюлях станции, которые выходят на Калужское шоссе и к остановкам наземного транспорта, пишет НСН. Как рассказал гендиректор АО «Мосинжпроект» Юрий Кравцов, в подземном вестибюле продолжаются работы по гидроизоляции и ведется укладка пола гранитом, а в наземном строители готовятся к монтажу стеклопакетов, отмечает агентство городских новостей «Москва». По его словам, Троицкая линия станет более комфортной для пассажиров благодаря шумоизоляции и глушителей вибраций в виде матов из эластичных полимеров, отмечает «Москва 24».

10 декабря мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что готовность станции «Улица Генерала Тюленева» строящейся Троицкой линии метро составляет 68%. Строительство станции стартовало в конце 2019 года. В настоящее время специалисты почти завершили монолитные и земляные работы. Сейчас строители проводят архитектурную отделку.