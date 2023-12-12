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Глава генштаба Чехии призвал к устрашению России ради мира с ней

ЧТК: глава генштаба Чехии призвал к запугиванию РФ, чтобы не воевать с ней
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Фото: AP Photo/Darko Bandic
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Вооруженного противостояния между Россией и Чехией можно избежать только запугиванием и демонстрацией собственной военной мощи, заявил 11 декабря начальник генштаба Чешской Республики (ЧР) Карел Ржека на конференции «Готовы к борьбе?».

Как считает Ржека, Россия и Чехия вряд ли когда-нибудь окажутся участниками вооруженного конфликта, но с учетом нынешней обстановки допущение такой вероятности небезосновательно. Избежать конфликта путем соглашения, по его мнению, невозможно. Сработает только сдерживание.

«Россия должна увидеть, что у нас есть способность и воля защитить себя. Дело не в какой-либо декларации. Они должны видеть, что это действительно бесполезно», ― цитирует главу генштаба ЧР Чешское телевидение.

Ржека заявил, что Украина в ходе конфликта с Россией работает на благо других европейских стран, в связи с чем обеспечение Киева необходимой помощью должно восприниматься с одобрением и длиться столько, сколько необходимо Киеву.

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1 декабря глава министерства обороны Чехии Яна Чернохова объяснила, что государство не может послать ВСУ больше военной помощи из своих запасов. По ее словам, та военная техника, которая была передана Украине, оценивалась армией Чехии как невостребованная.

До этого, 27 ноября, президент Чехии Петр Павел заявил, что Запад не выполнил данные Украине обещания о поставках необходимого для продолжения интенсивных действий вооружения. По его словам, Вооруженные силы Украины рассчитывали получить после ракет Storm Shadow немецкие Taurus, но Берлин так и не принял окончательного решения об их поставках.

Также в тот день Чернохова сообщила, что страна почти полностью исчерпала возможности оказания военной помощи Украине поставками из государственных запасов. При этом она добавила, что чешское руководство собирается компенсировать нехватку, увеличив число экспортных лицензий частным фирмам.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины с началом спецоперации РФ по защите Донбасса, о которой Россия объявила 24 февраля 2022 года. Решение о ее проведении было принято президентом РФ Владимиром Путиным на фоне обострения ситуации в регионе из-за агрессии украинских войск.

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