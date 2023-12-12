В СМИ сообщили о возгорании судна в Красном море из-за попадания ракеты
Ракетный удар привел к пожару на коммерческом судне в Красном море. Об этом 12 декабря со ссылкой на неназванных американских чиновников сообщил портал War Zone.
«Попадание как минимум одной ракеты, запущенной с территории, контролируемой хуситами в Йемене, привело к пожару», — сказано в сообщении.
Отмечается, что поврежденным судном оказался химический танкер Strinda под норвежским флагом.
Накануне о возгорании на судне около Йемене сообщили в управлении морских торговых операций Великобритании (UKMTO).
«UKTMO получило сообщение об инциденте с судном в окрестностях Баб-эль-Мандебского пролива в 15 морских милях (около 27,8 км. — Ред.) к западу от йеменского порта Моха. Власти ведут расследование. Возгорание на борту судна. Международные поисково-спасательные службы проинформированы», — говорится в сообщении управления в X.
По данным UKTMO, весь экипаж в безопасности.
Ранее, 9 декабря, в Йемене предупредили, что повстанцы из шиитского движения «Ансар Аллах» (хуситы) могут не пропускать суда в Красном и Аравийском морях, которые каким-либо образом связаны с Израилем.