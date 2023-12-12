В Москве начал работу первый Центр женского здоровья

Первый Центр женского здоровья начал работу в перинатальном центре ГКБ №31 имени академика Савельевой в Москве. Об этом в понедельник, 11 декабря, сообщила заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Она подчеркнула, что открытие первого центра женского здоровья является важным этапом в реализации нового стандарта амбулаторной акушерско-гинекологической помощи в Москве, пишет РИАМО.

По ее словам, в городе организуют сеть специализированных клиник, где женщины смогут получать качественную медицинскую помощь в рамках одной медорганизации, сообщает агентство городских новостей «Москва». Ракова подчеркнула, что это будет новый формат заботы о москвичах.

Все центры женского здоровья объединят в единую структуру со стационарами. Располагать они будут максимально широкими ресурсами по сравнению с уже существующими женскими консультациями. В каждом центре будет современное медицинское оборудование. В частности, там расположатся кабинеты лучевой диагностики, УЗИ, малая операционная с лапароскопической стойкой и другим оборудованием, пишет RT. Прием будут вести врачи разных специальностей, которые смогут выявлять различные заболевания на ранних стадиях. Также это позволит наблюдать за здоровьем каждой пациентки с учетом индивидуальных особенностей, отмечает НСН. В том числе речь идет о наблюдении во время беременности и родов, сообщает телеканал «360».

В ноябре мэр столицы Сергей Собянин открыл Центр женского здоровья при больнице № 31. Как отмечает «Москва 24», он связан с родильным домом, многофункциональной клиникой, а также коллективом, который имеет огромный опыт. Объект возвели по индивидуальному проекту с учетом всех современных технологий.