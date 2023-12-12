Губернатор Гладков сообщил о сбитой воздушной цели над Белгородским районом
Система противовоздушной обороны (ПВО) сработала ночью 12 декабря и сбила над селом Бессоновка воздушную цель. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
«Над Белгородским районом сработала наша система ПВО — сбита одна воздушная цель над селом Бессоновка. Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет», — написал он в Telegram-канале.
О пресечении террористической атаки с применением тактической ракеты «Точка-У» со стороны киевского режима в этот же день заявили в Минобороны РФ.
5 декабря Министерство обороны России сообщило, что дежурные средства противовоздушной обороны уничтожили три украинских беспилотных летательных аппарата (БПЛА), еще три перехвачены над территорией Белгородской области.
30 ноября российская ПВО уничтожила украинский БПЛА над Брянской областью, а днем ранее в Минобороны сообщили об уничтожении беспилотника над Ростовской областью.
Вооруженные силы Украины пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации в Донбассе, о начале которой РФ объявила 24 февраля 2022 года. Решение было принято из-за обострения ситуации в регионе.