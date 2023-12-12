Силы ПВО сбили украинскую ракету «Точка-У» над Белгородской областью
Силы противовоздушной обороны (ПВО) ВС РФ утром 12 декабря пресекли террористическую атаку с применением тактической ракеты «Точка-У» со стороны киевского режима. Об этом заявили в Минобороны РФ.
«Дежурными средствами ПВО украинская ракета была уничтожена над Белгородской областью», — сказано в сообщении в Telegram-канале ведомства.
О пострадавших и разрушениях не сообщается.
5 декабря сообщалось, что в Белгородской области дежурные средства ПВО уничтожили три украинских беспилотных летательных аппарата (БПЛА), еще три были перехвачены. 30 ноября российская ПВО уничтожила украинский БПЛА над Брянской областью, а днем ранее в Минобороны сообщили об уничтожении беспилотника над Ростовской областью.
Вооруженные силы Украины пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации в Донбассе, о начале которой РФ объявила 24 февраля 2022 года. Решение было принято из-за обострения ситуации в регионе.