В Иркутске при пожаре в пятиэтажке погибли родители с ребенком
В Иркутске в пожаре в пятиэтажном жилом доме двое взрослых и девятилетний ребенок погибли, еще двое детей пострадали. Об этом во вторник, 12 декабря, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.
«По предварительным данным, на месте погибли девятилетний ребенок и его отец. Спасаясь, погибла мать мальчика, при этом ей совместно с соседями удалось сохранить жизнь двоим детям в возрасте четырех и семи лет. Они госпитализированы в детское медицинское учреждение», — говорится в сообщении ведомства.
По информации регионального управления СК РФ, во время пожара родители сбросили своих детей из окна вниз, где их поймали соседи. По предварительным данным, возгорание произошло в результате короткого замыкания электропроводки. На данный момент пострадавшие дети находятся в реанимации в тяжелом состоянии.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности (ст. 109 УК РФ). Расследование уголовного дела продолжается.
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