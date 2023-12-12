Акция «Добрая елка» стартовала в Москве

В Москве стартовала благотворительная акция «Добрая елка». Об этом в понедельник, 11 декабря, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

Чиновник пригласил жителей столицы подарить новогоднее чудо детям, оставшимся без попечения родителей, с проблемами здоровья или тем, кто воспитывается в малообеспеченных семьях. Детские пожелания можно увидеть на официальном ресурсе акции, а также на новогодних шарах, развешанных на праздничных елках в посещаемых местах города.

«В Москве вновь проходит акция «Добрая елка». Каждый житель города может стать Дедом Морозом и исполнить мечты детей», — приводит слова Собянина агентство городских новостей «Москва».

Для того чтобы принять участие в акции, нужно выбрать одно из пожеланий и заполнить форму на сайте, отмечает телеканал «360». Затем необходимо связаться с оператором call-центра для подтверждения участия и согласования даты вручения подарка, пишет РИАМО.

Собянин отметил, что желания детей простые, но каждое является самым заветным, пишет НСН. Акция продлится до 29 февраля, уточняет RT.

Как отмечает сайт aif.ru, в России проходит еще одна подобная акция под названием «Елка желаний». Участие в ней принимает президент России Владимир Путин. Он собирается исполнить желания нескольких ребят.

5 декабря химик Екатерина Тишина предупредила о вреде некоторых новогодних сладких подарков для детей. По ее словам отдавать предпочтение лучше пастиле и зефиру, которые полезны для ЖКТ и суставов. Также можно выбрать халву, богатую микроэлементами, или натуральный мармелад с клетчаткой. Сладкие продукты, по словам Тишиной, могут спровоцировать аллергию и раздражение ЖКТ, отмечает телеканал «Звезда».