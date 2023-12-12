Тоннель под путями МЦД-4 на северо-востоке Москвы достроят в 2024 году
Строительство тоннеля под путями МЦД-4 между улицами Складочной и Двинцев в Москве планируют завершить в 2024 году. Об этом в понедельник, 11 декабря, рассказал мэр столицы Сергей Собянин в ходе осмотра объекта.
Тоннель улучшит связь между районами Марьина Роща и Бутырский. На текущий момент тоннель готов более чем на четверть, уточняет сайт kp.ru. Его длина составит 309 м. В тоннеле будет две полосы движения в обоих направлениях.
Проект позволит ускорить поездки по городу более 135 тыс. жителей соседних районов, сообщает агентство городских новостей «Москва». Как подчеркнул мэр, пробег автотранспорта сократится до 5,9 км, а время в пути уменьшится в среднем на 17 минут, пишет RT. Помимо этого, будет снижена нагрузка на прилегающие улицы, отмечает телеканал «360».
Строительство ведется с опережением графика. На объекте задействованы порядка 400 человек, около 100 единиц техники, работы выполняются в круглосуточном режиме, отмечает ИА «Регнум».
В 2023 году в столице уже достроили несколько крупных магистралей, которые сформировали новый дорожный каркас Москвы. Теперь в планах путепроводы, мосты и набережные.
Помимо этого, на стадии проектирования находится железнодорожный путепровод МЦД-2, пишет НСН. Он должен будет соединить улицы Добролюбова и Складочную. Также будут возведены заглушки для снижения шума. Общий объем строительства составит 3,6 км дорог, отмечает сайт aif.ru.
6 декабря в Москве завершили работы по устройству конструкций пролетного строения нового моста через реку Битцу. Строение входит в состав участка Московского скоростного диаметра (МСД) от МКАД до дороги Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе.