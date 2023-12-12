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В Boeing рассказали об испытании системы перехвата баллистических ракет в космосе

Boeing: в США испытали систему перехвата баллистических ракет в космосе
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Фото: Boeing
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Агентство по противоракетной обороне США и компания Boeing провели тестовый перехват баллистической ракеты в космосе. Об этом в понедельник, 11 декабря, говорится в заявлении пресс-службы компании.

«Во время испытаний перехватчик GMD выпустил экзоатмосферную боевую машину с кинетической силой во время второй стадии ракетного ускорителя ее обычно трехступенчатой ​​последовательности полета. Репрезентативная цель была запущена с воздуха из района Тихого океана, а перехватчик был развернут с базы космических сил Ванденберг в Калифорнии», — говорится в тексте заявления.

Успешный перехват состоялся в рамках теста наземной ПРО серединной защиты, которая дает больше времени и маневра для уничтожения баллистических ракет.

«Это успешное испытание важно, потому что оно открывает окно возможностей для перехвата угроз нашей родине. Мы стремимся постоянно совершенствовать возможности системы ПРО для удовлетворения быстро растущих потребностей страны в противоракетной обороне», — сказала вице-президент компании Strategic Missile & Defense Systems Дебби Барнетт.

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Ранее, 19 ноября, американская компания Lockheed Martin заявила, что совместно с армией США успешно испытала новую оперативно-тактическую ракету PrSM, которая заменит ATACMS. Уточняется, что в ходе испытаний одна ракета точного удара PrSM была выпущена из пусковой установки HIMARS и поразила цель.

В начале ноября стало известно, что в США провалились испытания межконтинентальной ракеты Minuteman III. Как сообщили в командовании глобального удара США, американским военно-воздушным силам пришлось уничтожить ракету из-за обнаружения некой аномалии, возникшей во время испытательного запуска с базы космических сил Ванденберг в Калифорнии.

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