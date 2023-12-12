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Ученые разработали губку-матрицу для лечения женских болезней

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Фото: Пресс-служба Сеченовского университета
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Российские ученые создали инновационное средство для лечения женских болезней. В исследовании приняли участие специалисты из Института трансляционной медицины и биотехнологии Сеченовского университета Минздрава РФ совместно с Институтом элементоорганических соединений им. А.Н. Несмеянова РАН и ряда других организаций.

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Новая разработка представляет собой биосовместимую и биодеградируемую полимерную губку-матрицу, которая состоит из пробиотиков — полезных лактобактерий и пребиотиков — питательной среды для них. Такая матрица имеет анатомическую форму.

Внутри организма лактобактерии постепенно высвобождаются из препарата, что позволяет восстановить женскую микрофлору для здоровой нормы.

«Лактобактерии выделяют молочную кислоту и перекись водорода. Эти вещества, во-первых, закисляют внутреннюю среду половых органов и, во-вторых, предотвращают чрезмерный рост агрессивных вредных бактерий», — объяснила «Известиям» руководитель проекта по разработке нового лекарственного средства, начальник отдела научной поддержки производства Сеченовского университета Диана Аранцева.

По ее словам, правильная микрофлора репродуктивной системы — это актуальная проблема, поскольку у многих женщин развивается невосприимчивость к антибиотикам. Этому виной неконтролируемое употребление лекарств, некачественные предметы для интимной гигиены, перенесенные болезни, нездоровая экология и другие факторы.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий» во вторник, 12 декабря, в 10:00

Питательная работа: активные организмы вылечат женские болезни

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