В Аргентине рассказали о нападении на нового президента Милея

На недавно избранного президента Аргентины Хавьера Милея было совершено нападение. Мужчина по имени Гастон Меркансини бросил в лидера страны бутылку. Об этом сообщила газета La Nacion в понедельник, 11 декабря.

Милей и его сестра Карина направлялись к президентскому дворцу в кабриолете, когда в их сторону из толпы прилетела бутылка. Президент и его родственница не пострадали: удар пришелся в одного из охранников Федеральной полиции Аргентины, у которого началось кровотечение.

Подозреваемым оказался 51-летний бывший чиновник Гастон Меркансини. Полиция задержала и допросила его. В настоящее время дело передано в Федеральный уголовный и исправительный суд №12.

Ранее бывший чиновник уже задерживался по схожему делу. Летом текущего года мужчина проломил лобовое стекло автомобиля металлическим стержнем.

Ранее сообщалось, что Хавьер Милей 10 декабря официально вступил в должность после церемонии инаугурации. Он принес присягу в здании конгресса в Буэнос-Айресе, после чего покидающий свой пост президент Альберто Фернандес передал Милею президентскую ленту и жезл.

О победе Хавьера Милея на выборах президента Аргентины по итогам второго тура стало известно 20 ноября. В ходе своего первого заявления на посту президента страны Милей отметил, что стране требуются радикальные перемены.

В список его реформ помимо закрытия Центробанка страны входят долларизация экономики, приватизация государственных компаний, а также отказ от участия в БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР).

Впоследствии новый президент Аргентины начал постепенно отказываться от своих идей. Как выяснилось, экономист Эмилио Окампо, сторонник долларизации страны, должен был стать новым главой Центробанка, однако после победы Милей изменил свою позицию по экономическим вопросам и перестал рассматривать его кандидатуру.