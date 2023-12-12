В Нью-Йорке частично обрушился жилой дом

Многоэтажный жилой дом обрушился в районе Бронкс в Нью-Йорке. Об этом 11 декабря сообщает CBS News NY со ссылкой на экстренные службы.

По информации телеканала, в районе 15:30 (23:30 мск) обрушился угол здания. По словам очевидца Элиса Гейнера, от дома стали отваливаться большие камни.

«Мы видим, как эта строительная штука начинает трескаться. Там два парня что-то строили. Мы видим, как большие камни начинают падать. А потом всё просто рухнуло, примерно за секунду», — рассказал он.

Сейчас на месте работают оперативные службы, ведется разбор завалов. О пострадавших пока не сообщается. Причину обрушения также не называют.

19 апреля несколько человек пострадали при обрушении гаража на Манхэттене в Нью-Йорке. Обрушение здания произошло на Энн-стрит, 57, между улицами Нассау и Уильям-стрит, передает британский таблоид. На кадрах с места происшествия можно заметить, что один этаж гаража обрушился на другой.