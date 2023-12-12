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The Telegraph: на Украине стали чаще заражаться устойчивой к антибиотикам инфекцией

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В украинских больницах на фоне антисанитарии в местах проведения боевых действий распространяются опасные инфекции, которые резистентны к антибиотикам. Об этом сообщает газета The Telegraph в понедельник, 11 декабря, со ссылкой на доклад исследователей Центра общественного здоровья Украины (ЦОРЗУ).

Специалисты из Центра общественного здравоохранения Украины проанализировали данные, полученные в трех областных больницах. По результатам исследования, 14% обследованных пациентов заболели во время лечения.

«Рост устойчивости к противомикробным препаратам в системе здравоохранения Украины является неотложным кризисом, который необходимо немедленно решать», — сказано в материале со ссылкой на доклад исследователей центра.

При этом среди пациентов был выявлен высокий уровень устойчивости к различным противомикробным препаратам. Так, устойчивость к одним из самых высокоэффективных антибиотиков группы карбапенемов составила 60%.

Между тем показатели, полученные в результате этого исследования, гораздо выше, чем данные опроса среди пациентов больниц в европейских странах. В опросе, проведенном еще в 2016–2017 годах, всего 5,5% пациентов заразились во время пребывания в больнице. Устойчивость к карбапенемам была выявлена только у 6,2% зараженных.

По предположению украинских исследователей, одна из причин заключается в повышенном количестве пациентов с травмами и в повышенной нагрузке на медицинские учреждения. В дальнейшем это может привести к еще большему росту устойчивости различных бактерий к антибиотикам и к распространению таких мутировавших видов болезнетворных микроорганизмов.

Эту информацию подтверждают научные работники Центра по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) и Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), которые также ознакомились с предоставленными ЦОРЗУ данными.

«На Украине сочетание высоких показателей устойчивости к противомикробным препаратам (до начала украинского конфликта. ― Ред.), увеличение распространенности ран и связанной с военными действиями нагрузки на медицинские учреждения приводит к увеличению выявления микроорганизмов с множественной лекарственной устойчивостью и их распространению в Европе», ― приводит The Telegraph заключение западных исследователей.

Зарубежные эксперты подчеркнули опасность складывающейся на Украине ситуации с резистентностью инфицированных больных. По словам исследователей, устойчивость бактерий к антибиотикам вызывает больше смертей, чем ВИЧ или малярия, и признана ведущей глобальной угрозой общественному здравоохранению.

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