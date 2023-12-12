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Боксер Арслан Яллыев попал в ДТП в центре Москвы

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Российский боксер Арслан Яллыев попал в ДТП в центре Москвы. Об этом во вторник, 12 декабря, сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы.

По информации агентства, автомобиль Lexus, за рулем которого находился сам боксер, на большой скорости врезался в дерево и повредил припаркованную иномарку на Новом Арбате. Спортсмен получил легкие травмы и в госпитализации не нуждается.

Причинами ДТП могли стать скользкая дорога и летняя резина на иномарке. Корреспондент «Известий» Дарья Малахова показала кадры последствий ДТП. На них видно, что Lexus получил серьезные механические повреждения.

По данным главного управления МВД по столице, пострадавших нет.

Ранее, 12 октября, в Москве машина Renault Logan на открытой парковке у гипермаркета «Ашан» на 84-м км МКАД вылетела с верхнего яруса. Водителя увезла машина скорой помощи.

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