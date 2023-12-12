Синоптики предупредили москвичей о сильном снеге и гололедице 12 декабря
Облачно, снег (местами сильный), метель, гололедица и до –6 градусов — такая погода ожидает жителей столичного региона во вторник, 12 декабря. Соответствующий прогноз опубликован на сайте Гидрометцентра.
Температура воздуха в Москве будет варьироваться в диапазоне –6…–4 градусов, ночью похолодает до –9.
В Московской области прогнозируют –8…–3 градуса, ночью столбики термометров опустятся до –12.
Ожидается юго-восточный ветер со скоростью 7–12 м/c.
Атмосферное давление составит 750 мм ртутного столба.
11 декабря руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с «Известиями» спрогнозировал первую за месяц оттепель в Москве. Большую часть недели в городе температура воздуха днем будет держаться на отметке –4…–9 градусов. А в воскресенье не исключено, что столицу посетит первая за месяц оттепель.
Ранее, 10 декабря, специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что в столице на неделе с 11 декабря выпадет почти месячная норма осадков, а к пятнице, 15 декабря, в Москву придет сильный снегопад.