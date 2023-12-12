На Тайване сообщили о попытке угона военного вертолета за вознаграждение в $15 млн
Разведка КНР пообещала $15 млн пилоту армейской авиации Тайваня за угон тяжелого военно-транспортного вертолета CH-47 Chinook. Об этом 11 декабря сообщает тайваньский портал CTWant.
Сообщается, что агенты китайской разведки на острове завербовали подполковника армейской авиации сухопутных войск Тайваня. Шпионам удалось познакомить тайваньского военнослужащего с представителем регионального командования Народно-освободительной армии Китая (НОАК) в китайской провинции Гуандун, который при участии разведчиков убедил пилота угнать вертолет.
Также военнослужащему пообещали его семье долгосрочные визы Таиланда, которые пригодились бы при эвакуации в случае войны в Тайваньском проливе. Более того, подполковнику пообещали ежемесячное содержание в размере 200 тыс. новых тайваньских долларов (примерно $6,4 тыс.).
По информации источника, пилот должен был угнать вертолет и посадить его на палубе авианосца ВМС НОАК. Китайские шпионы пообещали подполковнику предоплату в размере до $2 млн, а также условились отвлечь ВВС Тайваня ради успешного угона вертолета.
Впоследствии контрразведка острова узнала о готовящейся диверсии, и в августе текущего года задержала подполковника и его сообщников.
Ранее, 8 декабря, сообщалось, что аэростат КНР пересек срединную линию Тайваньского пролива. Воздушный шар двигался на восток на высоте 6,4 км. Спустя чуть больше часа наблюдения военными, в 12:55 (7:55 мск), он исчез.
Эскалация конфликта между Китаем и Тайванем произошла после визита на остров спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси в августе 2022 года. Китайская сторона считает Тайвань своей территорией, поэтому рассматривает посещение острова официальными лицами других стран как поддержку независимости Тайваня.
Официальные отношения между правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году, когда проигравшие в гражданской войне с Коммунистической партией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. США открыто поддерживают власти Тайваня.