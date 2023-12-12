Конгресс США не стал включать в расписание перед каникулами вопрос о помощи Украине

Конгресс США не включил в свое расписание перед каникулами рассмотрение запроса Белого дома о предоставлении Украине нового пакета помощи. Соответствующая информация 11 декабря опубликована на портале палаты представителей Соединенных Штатов.

Так, например, 12 декабря комитет палаты проведет слушания о конкуренции с КНР, а также о расследовании импичмента американского президента Джо Байдена.

13 и 14 декабря конгрессмены также не собираются обсуждать финансирование Украины. С 15 декабря палата представителей уходит на рождественские и новогодние каникулы, которые продлятся до 9 января.

Тем временем в Соединенных Штатах находится президент Украины Владимир Зеленский. 12 декабря у украинского лидера запланирована встреча с американским президентом, а также со спикером палаты представителей Майком Джонсоном.

Ранее в этот день Зеленский во время выступления в Национальном университете обороны (NDU) обрушился с критикой на конгресс США и призвал Вашингтон предоставить республике дополнительную военную помощь.

Накануне пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер сообщила, что президент США Джо Байден предложил Зеленскому провести встречу в Белом доме, чтобы обсудить нужды Киева.

Ранее, 8 декабря, сообщалось, что сумма предоставляемой Вашингтоном военной помощи Киеву составит $300 млн согласно проекту оборонного бюджета США на 2024 финансовый год. По этим данным объем нового оборонного бюджета США будет на 3% больше по сравнению с прошлым финансовым годом.

Накануне, 7 декабря, в Белом доме сообщили, что администрация США не может пообещать властям Украины оказание дальнейшей помощи ввиду отсутствия согласия американского конгресса на ее выделение.

До этого, 6 декабря, сенат США на очередном заседании не одобрил законопроект о предоставлении очередного пакета помощи Украине. В тот же день в связи с неопределенностью по вопросу помощи Киеву Джо Байден выступил со специальным обращением, заявив, что конгресс должен срочно утвердить запрос о средствах для Украины.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, которая началась 24 февраля 2022 года из-за обострения ситуации в регионе в результате украинских обстрелов. При этом в последнее время на Западе всё чаще звучат высказывания о необходимости сокращения поддержки Украины.