В ЦАХАЛ прокомментировали слухи об окончании войны в Газе в 2024-м

В Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) не ставят конкретных сроков по выполнению поставленных задач во время наземной операции в секторе Газа. Об этом рассказала «Известиям» официальный представитель ЦАХАЛ Анна Уколова, комментируя информацию в СМИ о давлении со стороны США на Израиль с целью завершить войну в анклаве к концу года.

«Армия выполняет те задачи, которые поставило правительство. Мы будем делать то, что от нас требуется. Все подобные вопросы решаются на уровне кабинета министров. Сейчас у нас есть полная свобода действий, армия стремится достичь целей, которые были поставлены в самом начале войны: уничтожение ХАМАС и возвращение похищенных. До сих пор в плену находятся 137 заложников», — заявила она.

По ее словам, выполнение боевых задач на территории палестинского анклава продолжается, однако обстановка на местах остается непростой.

«Ситуация в секторе Газа непростая. Нужно признать, что в ХАМАС очень хорошо подготовились. Несмотря на то что наши подразделения продвигаются очень аккуратно, есть большие потери: более 100 солдат уже погибли за время наземной операции», — добавила Анна Уколова.

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Война без границ: ЦАХАЛ не ставит сроки окончания операции в Газе