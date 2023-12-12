В США заявили о планах узнать больше о применении Израилем белого фосфора в Ливане

В Соединенных Штатах вызвала тревогу информация о применении Армией обороны Израиля (ЦАХАЛ) американских боеприпасов с белым фосфором в обстрелах Ливана, в связи с чем Вашингтон намеревается «узнать больше» об этих данных. 11 декабря об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

«Мы видели отчеты и, конечно, обеспокоены этим. Мы будем задавать вопросы, чтобы попытаться узнать больше информации», ― приводит слова Кирби агентство Reuters.

Как отметил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома, когда Соединенные Штаты поставляют подобные боеприпасы вооруженным силам других государств, в Вашингтоне ожидают беспрекословного соблюдения законодательства касательно их применения.

«Безусловно, каждый раз, когда мы поставляем другим вооруженным силам такие боеприпасы, как белый фосфор, мы ожидаем, что они будут использоваться в соответствии с законными целями, в том числе в соответствии с законами вооруженных конфликтов», ― заключил Кирби.

Ранее в этот день газета The Washington Post выяснила, что Израиль применил поставленные США боеприпасы с белым фосфором во время обстрела юга Ливана в октябре.

Сотрудник издания обнаружил остатки трех 155-мм артиллерийских снарядов, выпущенных по городу Дейра, недалеко от границы с Израилем. В результате удара тогда сгорело по меньшей мере четыре дома.

Издание также опубликовало фотографии обнаруженных осколков снарядов. Их коды соответствуют номенклатуре, используемой американскими военными для классификации боеприпасов отечественного производства. По информации WP, их изготовили в Луизиане и Арканзасе в 1989 и 1992 годах. Светло-зеленый цвет и другие маркировки, по мнению экспертов по вооружению, соответствуют снарядам с белым фосфором.

Использование снарядов с белым фосфором запрещено вблизи гражданских территорий международным гуманитарным правом.

Ранее, 9 декабря, глава Совета национальной безопасности (СНБ) Израиля Цахи Ханегби заявил, что Тель-Авив намерен принять меры по вытеснению «Хезболлы» от своей границы на севере страны. По его словам, Тель-Авив готов обсудить проблему с представителями шиитского движения путем переговоров, но указал на низкую вероятность того, что «Хезболла» на это согласится.

При этом 2 декабря премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что эскалация со стороны «Хезболлы» может привести к уничтожению Ливана. Нетаньяху отметил, что Израиль продолжает противодействовать «Хезболле» на севере — уничтожать террористические отряды, оттеснять их дальше от границы, ликвидировать боеприпасы.

7 октября движение ХАМАС подвергло израильскую территорию массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа. После этого север Израиля начали обстреливать боевики «Хезболлы», находящиеся на юге Ливана.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.