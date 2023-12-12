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Костромские артиллеристы-десантники уничтожили до взвода ВСУ из САУ 2С31 «Вена»

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Фото: Министерство обороны РФ
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Костромские артиллеристы-десантники уничтожили до взвода Вооруженных сил Украины (ВСУ) из 120-миллиметровых самоходных установок (САУ) 2С31 «Вена» на артемовском направлении. Минобороны РФ 12 декабря показало боевую работу артиллеристов.

В ходе выполнения боевых задач по уничтожению замаскированных объектов и позиций украинских националистов в зоне спецоперации артиллерийские подразделения 120-миллиметровых самоходных установок 2С31 «Вена» костромских десантников уничтожило живую силу и технику украинских националистов, окопавшихся в лесопосадках вблизи Артемовска.

«Работаем термобарами. Не даем расслабляться противнику. Такой же снаряд, только термобарический. Поражает противника даже в окопе, укрытии, выкуриваем его. То есть внутри окопа выжигается кислород, и ему уже никуда не деться», — объяснил принцип работы термобарических снарядов командир самоходно-артиллерийского взвода с позывным Ратник.

Экипажи САУ, совершив марш на огневые позиции, после проведения прицеливания нанесли огневое поражение окопавшимся в опорных пунктах националистам ВСУ. Прицельным огнем из самоходных орудий было уничтожено до взвода пехоты противника.

Разведка целей, корректировка огня и контроль поражения целей орудиями осуществлялись расчетами беспилотных летательных аппаратов ивановских десантников, уточнили в Минобороны.

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11 декабря корреспондент «Известий» Даниил Левин показал работу российских военнослужащих, осуществляющих успешное уничтожение боевиков. Десантники зачистили укрепления ВСУ в зоне спецоперации.

9 декабря Минобороны РФ показало, как операторы беспилотного летательного аппарата (БПЛА) дальневосточного соединения Воздушно-десантных войск (ВДВ) сбили украинский беспилотник, известный под названием «Баба Яга». Это было сделано при помощи воздушного тарана собственным дроном.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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