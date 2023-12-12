Молодой каталонец По погиб на Украине, сражаясь в рядах вооруженных сил страны, сообщил портал ABC Internacional 11 декабря.

Известно, что министерство иностранных дел на связи с семьей погибшего. Через посольство Испании в Киеве они окажут административную помощь. Согласно дипломатическим источникам, тело погибшего каталонца будет репатриировано.

Портал сообщает, что По приехал на Украину один. Сразу после пересечения границы он прошел военную подготовку, однако оказался не единственным испанцем, вступившим в ряды воюющих украинцев. В частности, по информации издания, в мае 2022 года двенадцать испанцев присоединились к Иностранному легиону.

4 декабря советник главы Донецкой Народной Республике (ДНР) Ян Гагин сообщил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) укрепили группировку под Горловкой в ДНР подразделением из иностранцев. Так ВСУ намерены подготовиться к атаке российских позиций в регионе.

19 ноября, ссылаясь на офицера ВСУ Дмитрия Костюка, CNN сообщил, что многие из иностранных наемников, которые приезжают на Украину, вскоре покидают страну, когда сталкиваются с ожесточенными боевыми действиями на фронте. Костюк добавил, что иностранцы в отличие от украинцев могут легко расторгнуть контракт.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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