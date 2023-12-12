В поселке в Оренбургской области загорелся склад с зерном
В Оренбургской области загорелся одноэтажный склад на территории фермерского хозяйства. Об этом в понедельник, 11 декабря, сообщили в пресс-службе МЧС России.
«По уточненной информации, в поселке Красноярском горит одноэтажный склад на территории фермерского хозяйства. Площадь пожара — 3,6 тыс. кв. м», — говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.
Всего в тушении задействованы 32 специалиста и 15 единиц техники. По предварительной информации, пострадавших нет.
Ранее, 7 ноября, в Улан-Удэ загорелась крыша торгового центра на площади 10 тыс. кв. м. Шесть человек смогли самостоятельно выйти из здания на улицу. Сведения о пострадавших в результате инцидента отсутствуют.