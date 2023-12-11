Глава МИД Венгрии заявил о неготовности ЕС к переговорам о включении Украины в союз

Евросоюз (ЕС) пока не готов к проведению переговоров с Украиной о включении республики в состав альянса, заявил 11 декабря министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто по результатам встречи в Брюсселе с вице-премьером по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольгой Стефанишиной.

«Вступление в переговоры с Украиной не воспринимается нами как тактический вопрос. Комиссия не смогла должным образом подготовиться к такому решению и не представляет, какое влияние может оказать вступление Украины в ЕС на страны-члены», ― написал Сийярто на своей странице в Facebook (принадлежит организации Meta, признанной в РФ экстремистской).

Вместе с тем глава венгерского МИДа указал на большое количество альтернатив, которые позволят укрепить сотрудничество между Европейским союзом и Украиной.

«Существует много способов укрепления сотрудничества между Евросоюзом и Украиной, но сегодня страны-члены не готовы начать переговоры о вступлении. Такова действительность», ― резюмировал Сийярто.

В этот же день глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев готов выполнить любые дополнительные условия для вступления в ЕС, в том числе «попрыгать и сплясать». Он подчеркнул, что Украина войдет в состав Евросоюза. Процесс пройдет либо мягко, либо будет затруднен какими-либо препятствиями, добавил глава украинской дипломатии.

Накануне председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что вступление Украины в ЕС будет осуществлено исключительно после выполнения страной всех представленных ей требований. По ее словам, вопрос о начале переговоров с Украиной по ее возможному вступлению в объединение обсудят в ходе саммита стран ЕС, который пройдет в Брюсселе 14–15 декабря.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал заявку на вступление страны в ЕС в феврале 2022 года. В апреле того же года украинская сторона передала в союз заполненную вторую часть опросника на получение статуса кандидата. 23 июня того же года глава Евросовета Шарль Мишель сообщил, что на саммите ЕС Украине согласовали статус кандидата.