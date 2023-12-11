Школы в Ухте закрывают на карантин из-за ОРВИ

В некоторых школах Ухты (Республика Коми) со вторника, 12 декабря, на неделю приостановят образовательный процесс. Проведение массовых мероприятий для детей также не рекомендовано. Приостановлена работа учреждений дополнительного образования, секций, кружков, мастер-классов. Это сделано по предложению главного санитарного врача района.

Причина — превышение уровня эпидемического порога по ОРВИ и гриппу на 93,5%.

Частные организации тоже приостанавливают очную работу с детьми в период с 12 по 18 декабря. Учебный процесс продолжится лишь в школах поселков Седъю, Боровой и Кедва, уточняет ИА «Комиинформ».

Ранее, 6 декабря, сообщалось, что в Забайкальском крае 17 школ и пять детских садов переведены на дистанционное обучение в связи с высокой заболеваемостью острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ). Частичный карантин действует еще в 44 школах, где закрыты 111 классов.