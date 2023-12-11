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Немецкие компании потребовали от правительства компенсаций за вынужденный уход из РФ

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
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Volkswagen Bank, Siemens Mobility и другие немецкие компании требуют компенсации от федерального правительства Германии из-за убытков, понесенных в связи с невозможностью продолжать свой прибыльный бизнес в России после начала СВО из-за санкций, пишет 11 декабря германское бюро Business Insider.

После нефтегазовой Wintershall другие компании обратились к федеральному правительству с просьбой о компенсации. Подразделение Siemens AG, производящее железнодорожную технику, Siemens Mobility и Volkswagen Bank подтвердили соответствующие процедуры по запросу Немецкого агентства печати (DPA).

«Как и многие другие немецкие компании, Siemens застраховала инвестиции в России с помощью инструмента федеральных инвестиционных гарантий», — заявил в понедельник представитель Siemens Mobility.

Что касается покрываемых инвестиций, то компании поддерживали связь с федеральным правительством и аудиторской фирмой PricewaterhouseCoopers (PwC), которой было поручено выполнение инвестиционных гарантий. До настоящего времени только Wintershall Dea объявила о намерении воспользоваться государственными гарантиями в отношении предыдущих инвестиций в Россию. Речь идет о гарантиях, которые были предоставлены в период с 2006 по 2016 год.

«Я могу подтвердить, что Wintershall Dea AG воспользовалась федеральными инвестиционными гарантиями для России. Мы уже давно ведем переговоры с Wintershall Dea AG об этих гарантиях и возможных сценариях возмещения ущерба», — сказал представитель министерства финансов Германии в понедельник.

Государственный секретарь по экономическим вопросам Михаэль Кельнер в середине ноября заявлял о 16 заявках от восьми компаний, которые хотели бы воспользоваться ранее заявленными государственными инвестиционными гарантиями для проектов в России. В общей сложности речь идет о €2,8 млрд. Федеральное правительство обеспечивало инвестиции в страну с помощью гарантий до спецоперации, позже программа была остановлена.

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Экономика Германии может оказаться «с протянутой рукой у паперти» из-за роста цен на энергию, заявил 24 ноября российский миллиардер и бизнесмен Олег Дерипаска. Таким образом он прокомментировал публикацию агентства Bloomberg о решении немецких властей в очередной раз приостановить действие конституционного лимита на заимствования — «долгового тормоза».

4 декабря президент РФ Владимир Путин отметил, что прерванное сотрудничество России и Германии невыгодно обеим сторонам. По его словам, «замороженное» состояние отношений ФРГ с Россией проявляется не только в приостановлении политических и экономических связей, но и в прерывании контактов в научно-образовательной и культурно-гуманитарной областях.

Страны Запада усилили санкционное давление на Россию в связи с проведением спецоперации по защите Донбасса. Решение о ее начале было объявлено 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе.

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