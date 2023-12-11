СКР проводит проверку после гибели мужчины при пожаре под Тверью

В Тверской области следователи начали проверку по факту гибели мужчины в деревне Деледино. Его тело нашли во время тушения пожара. Проверку проводит Краснохолмский межрайонный следственный отдел.

Следователи уже отметили, что дом при пожаре не пострадал, но внутренняя обстановка повреждена. Специалисты осмотрели место происшествия и назначили экспертизы, чтобы установить причины смерти мужчины и обстоятельства случившегося. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, пишут «Тверские ведомости».

Ранее, 9 декабря, сообщалось о возбуждении уголовного дела после гибели двоих детей при пожаре в доме в садовом некоммерческом товариществе (СНТ) «Аэропорт-2» в Челябинской области. Пожар произошел из-за короткого замыкания обогревающего электрического прибора. В результате погибли дети 2019 и 2021 годов рождения. Еще три человека с ожогами, один из которых восьмилетний ребенок, были госпитализированы.