Реклама
Прямой эфир
Мир
Telegraph рассказала о заражениях в рядах ВСУ устойчивой к антибиотикам инфекцией
Общество
Суд отменил арест ученому Цветкову по делу о серии убийств 20-летней давности
Мир
Сейм Польши выдвинул кандидатуру Дональда Туска на пост премьера
Мир
Число погибших в секторе Газа увеличилось до 18,2 тыс. человек
Мир
Польские водители снова заблокировали дорогу для украинских коллег
Экономика
В отрасли исключили дефицит твердой пшеницы после запрета на экспорт
Спорт
Бывший наставник «Локомотива» Семин назвал Юрана лучшим наставником РПЛ
Мир
Министр обороны Израиля пообещал сохранить жизнь сдавшимся бойцам в Газе
Мир
Глава МИД Венгрии обсудил с Кулебой неготовность Украины к вступлению в ЕС
Мир
Боррель объявил об увеличении численности гражданской миссии ЕС в Армении
Экономика
В правительстве заявили о продолжении снижения стоимости бензина в регионах РФ
Мир
Желание нардепов рады сложить полномочия сравнили с бегством с корабля
Общество
Число вопросов для прямой линии Путина превысило миллион
Мир
Сейм Польши вынес вотум недоверия правительству Моравецкого
Общество
Путин назвал освоение Арктики неоспоримым приоритетом

В Москве завершился музыкальный фестиваль «Формула гармонии»

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Музыкальный фестиваль «Формула гармонии» завершился в понедельник, 11 декабря. Мероприятие состоялось в Москве, в Доме ученых имени академика Анатолия Александрова, о чем «Известиям» рассказал президент Национального исследовательского центра (НИЦ) «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук.

Проводится фестиваль с 2021 года, он был организован по инициативе оркестра «Виртуозы Москвы». В этом году он прошел при поддержке Курчатовского института и посвящен сразу нескольким знаменательным датам.

«И сегодня заключительный концерт вот этого цикла третьего, который проходит в Доме ученых имени академика Александрова в Курчатовском институте, он посвящен 80-летию Курчатовского института и 120-летию наших отцов-основателей, трижды Героев Труда академиков Курчатова и Александрова», — поделился Ковальчук.

По его словам, Курчатовский институт всегда был местом, где «великие творцы и великие физики» объединяются ради общей цели. Он сообщил, что в здании в свое время побывали многие великие деятели прошлого: Владимир Высоцкий, Майя Плисецкая, Евгений Евтушенко и другие представители культуры.

«Я сейчас рад и счастлив тому, что мы с Владимиром Теодоровичем [Спиваковым] решили этот вот, так сказать, флаг взять в свои руки. И фактически мы закрепляем тот факт, что эта оттепель сегодня на новом уровне начинает развиваться», — подчеркнул Ковальчук.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023