В Москве завершился музыкальный фестиваль «Формула гармонии»

Музыкальный фестиваль «Формула гармонии» завершился в понедельник, 11 декабря. Мероприятие состоялось в Москве, в Доме ученых имени академика Анатолия Александрова, о чем «Известиям» рассказал президент Национального исследовательского центра (НИЦ) «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук.

Проводится фестиваль с 2021 года, он был организован по инициативе оркестра «Виртуозы Москвы». В этом году он прошел при поддержке Курчатовского института и посвящен сразу нескольким знаменательным датам.

«И сегодня заключительный концерт вот этого цикла третьего, который проходит в Доме ученых имени академика Александрова в Курчатовском институте, он посвящен 80-летию Курчатовского института и 120-летию наших отцов-основателей, трижды Героев Труда академиков Курчатова и Александрова», — поделился Ковальчук.

По его словам, Курчатовский институт всегда был местом, где «великие творцы и великие физики» объединяются ради общей цели. Он сообщил, что в здании в свое время побывали многие великие деятели прошлого: Владимир Высоцкий, Майя Плисецкая, Евгений Евтушенко и другие представители культуры.

«Я сейчас рад и счастлив тому, что мы с Владимиром Теодоровичем [Спиваковым] решили этот вот, так сказать, флаг взять в свои руки. И фактически мы закрепляем тот факт, что эта оттепель сегодня на новом уровне начинает развиваться», — подчеркнул Ковальчук.