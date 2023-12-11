Около 260 км дорог привели в порядок в Калужской области за один год

В Калужской области с начала 2023 года привели в порядок 259 км дорог и отремонтировали шесть аварийных мостов. На это в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» было выделено 3,5 млрд рублей.

Такие данные озвучил губернатор Владислав Шапша. Впрочем, он признал, что нерешенные вопросы в области дородного ремонта остаются, и для их решения были даны соответствующие поручения.

Так, он указал на необходимость своевременного реагирования на замечания жителей. Подготовку к работам следующего года необходимо начинать сейчас, и как только позволит погода, сразу же приступить, пишет газета «Весть».

В конце ноября сообщалось, что в Калужской области в Ферзиковском районе отремонтировали и ввели в эксплуатацию дороги регионального и муниципального значения, которые ведут к старинным усадьбам и воинским мемориалам. Участок протяженностью 3 км рабочие отремонтировали на дороге Ферзиково – Сугоново, ведущей к усадьбе Чириковых, парку Победы и мемориалу дважды Герою Советского Союза летчику-истребителю Александру Карпову.