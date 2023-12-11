Суд отменил арест ученому Цветкову по делу о серии убийств 20-летней давности

Замоскворецкий суд Москвы отменил арест ученому-гидрологу Александру Цветкову, которого ранее обвинили в серии убийств, совершенных в 2002 году. Кадры из зала суда 11 декабря предоставили «Известия».

Известно, что при этом на ученого наложили запрет определенных действий, а именно запрет на общение с участниками судебного процесса с помощью средств связи и интернета.

Цветков был задержан в феврале 2023 года прямо в самолете, после того как система распознавания лиц в аэропорту Домодедово сообщила о его 55-процентном сходстве с фотороботом предполагаемого преступника, разыскиваемого с 2002 года.

Против ученого было возбуждено уголовное дело: ему предъявлено обвинение в четырех убийствах. По информации СК, Цветков частично признал обвинения. Как заявили родственники мужчины, он сделал это под давлением.

По версии следствия, Цветков в 2002 году бомжевал на вокзалах и совершал жестокие расправы. Однако с этим не согласны многочисленные свидетели и родственники.

В июне жена и адвокат задержанного ученого-гидролога Александра Цветкова рассказала в беседе с «Известиями», что у мужчины не было даже времени совершать преступления.

По словам близких мужчины, он постоянно был занят исследовательской работой, отражение которой есть в путевых журналах экспедиций.

При этом показания против Цветкова, по мнению адвокатов, дал его «соучастник», который решил сотрудничать со следствием после того, как понял, что ему грозит пожизненный срок заключения.