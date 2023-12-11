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Воронежский университет откроет передовую инженерную школу

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Воронежский государственный университет стал победителем конкурса по созданию передовых инженерных школ. Он займется подготовкой кадров в сфере радиосвязи, радиоэлектроники и инфокоммуникаций. Объем инвестиций — более 230 млн рублей.

Как сообщает ИА «Абирег», средства на открытие школы поступят из федерального бюджета и от индустриальных партнеров. В качестве них выступают НИИЭТ, концерн «Созвездие», завод «ВЗПП-С», воронежский НИИ «Вега», НИИ радио, корпорация «РИФ», группа компаний «Интехрос» и IT-компания «Ситроникс».

В руководстве университета надеются, что при помощи инженерной школы Воронежской области удастся вернуть себе статус центра электронной промышленности страны. Сейчас в Воронеже уже есть одна инженерная школа. Она создана на базе Воронежского государственного аграрного университета. Ее партнерами стали крупнейшие предприятия АПК.

В 2024 году вузам — участникам проекта из федерального бюджета выделят 16,5 млрд рублей, из которых 4,3 млрд пойдет на открытие новых школ. С учетом переподготовки преподавателей и профориентационных мероприятий финансирование может составить более 18 млрд рублей.

Федеральный проект «Передовые инженерные школы» был создан в 2022 году. За это время удалось открыть 30 инженерных школ. Выделено 12,6 млрд рублей из федерального бюджета и 4,3 млрд рублей из внебюджетных источников. Цель проекта — подготовка высококвалифицированных инженерных кадров, которые обеспечат технологический суверенитет страны, пишет агентство.

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