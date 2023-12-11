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Число погибших в секторе Газа увеличилось до 18,2 тыс. человек

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Фото: Global look press/Naaman Omar
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Количество погибших в секторе Газа в результате израильских обстрелов выросло до 18 205 человек, количество пострадавших — до 49 645. Об этом в понедельник, 11 декабря, сообщает Al Jazeera со ссылкой на минздрав палестинского анклава.

Среди прочего, телеканал со ссылкой на представителя минздрава сектора Газа Ашрафа аль-Кудру также сообщил, что 11 декабря в течение нескольких часов в больницы в секторе Газа прибыли тела по меньшей мере 208 убитых палестинцев.

При этом «большое количество» жертв, предположительно, остается под завалами, поскольку израильские силы продолжают блокировать доступ машин скорой помощи в пострадавшие районы.

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Накануне, 10 декабря, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о нанесении в течение суток ударов по 250 военным объектам радикалов в секторе Газа.

5 декабря во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) сообщили, что ситуация в секторе Газа стремительно ухудшается из-за участившихся ударов ЦАХАЛ. В регионе разворачивается настоящая гуманитарная катастрофа, добавили в организации.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда радикальное палестинское движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.

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