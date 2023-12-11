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Дело осужденного за госизмену россиянина вернули в суд для нового рассмотрения

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Первый апелляционный суд вернул на новое рассмотрение дело жителя Ярославля Ровшана Намазова, который был осужден на 13 лет колонии по статьям о госизмене и контрабанде. Об этом 11 декабря сообщили в суде.

«Судебной коллегией по уголовным делам приговор Ярославского областного суда в отношении Намазова Р. Н. отменен, уголовное дело передано на новое судебное рассмотрение в суд первой инстанции», — приводит ТАСС слова представительницы суда.

Как отмечается, дело пересмотрят в том же суде, но в другом составе судей. Материалы дела имеют гриф «секретно». Известно, что подсудимый является предпринимателем, который специализируется на торговле оборудованием для автомобилей и авиации.

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До этого, 2 ноября, Московский городской суд назначил 13 лет колонии строгого режима предпринимателю из Подмосковья Ахатжону Зохидову. Его признали виновным в госизмене и покушении на контрабанду оружия.

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