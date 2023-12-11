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Польские водители снова заблокировали дорогу для украинских коллег

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Фото: TASS/Zuma
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Польские водители в очередной раз заблокировали проезжую часть дороги для украинских водителей возле КПП «Дорогуск – Ягодин» через несколько часов после его открытия. Об этом говорится 11 декабря в Telegram-канале издания ТСН.

Сообщение опубликовано вместе с видео, снятым украинскими дальнобойщиками. По их словам, польские водители перегородили дорогу фурой, отметив, что она сломалась.

Как следует из кадров, полицейские стоят рядом и бездействуют, не реагируя на жалобы украинских водителей.

Ранее в понедельник венгерские водители большегрузных автомобилей частично блокировали движение на границе с Украиной в знак протеста против появления грузовиков из этой страны на дорогах Евросоюза. Протест начался на пограничном переходе «Захонь – Чоп».

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Польские перевозчики начали блокировать автомобильные пункты пропуска на границе с Украиной в начале ноября. Они потребовали ввести коммерческие разрешения для украинских перевозчиков и ограничить их количество. Из-за этого на границе скопились огромные очереди из грузовиков. Позднее дальнобойщики объявили, что протестная акция будет продолжаться до 1 февраля следующего года.

Президент Украины Владимир Зеленский 25 ноября заявил, что страна испытывает сложности на границе с Польшей из-за «политических шагов» соседей. Тогда же он указывал, что власти начали работать над разрешением конфликта.

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