Бывший наставник «Локомотива» Семин назвал Юрана лучшим наставником РПЛ

Бывший главный тренер «Локомотива» и сборной России Юрий Семин заявил 11 декабря, что главный тренер нижегородского «Пари НН» Сергей Юран является лучшим наставником первой части Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Звание лучшего тренера я бы отдал Юрану. Потому что, не обладая такими возможностями, как у других команд, он держит [«Пари НН»] на очень высоком уровне, и они на хорошем месте для себя», — передает слова Семина «ВсёПроСпорт.ру».

В турнирной таблице чемпионата России «Пари НН» находится на девятом месте с 24 очками. В следующем туре подопечные Юрана встретятся с воронежским «Факелом», который занимает 11-ю строчку таблицы (21). Игра запланирована на начало марта.

Первое место турнирной таблицы занял «Краснодар», имея в арсенале 38 баллов. Петербургский «Зенит» с 36 очками расположился на втором месте, а на третьем — московское «Динамо» (31).

Накануне «Зенит» одержал победу над «Пари НН» в матче 18-го тура РПЛ. Игра прошла в субботу, 9 декабря, в Санкт-Петербурге. Матч завершился со счетом 1:0.