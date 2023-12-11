Жителям Брянской области разрешили шуметь в новогоднюю ночь

В Брянской области внесены изменения в региональный закон «Об обеспечении тишины и покоя граждан». Вопрос обсуждался на заседании комитета региональной думы по законодательству и местному самоуправлению.

Как уточняет NASHBRYANSK.RU, брянцам позволили шуметь с 23 часов 31 декабря до 6 часов 1 января. Законопроект об этом был поддержан членами комитета сразу в трех чтениях.

Закон о тишине приняли в конце декабря 2021 года. Согласно ему, на территории региона запрещено шуметь с 23 часов до 6 часов по будням и с 23 часов до 9 часов по выходным и в нерабочие дни. Кроме того, запрещается проводить шумные работы ежедневно с 13 часов до 15 часов.

За нарушения положен штраф для физических лиц 3 тыс. рублей а для юридических — 5 тыс. рублей.

Ранее директор по правовым вопросам федерального девелопера «Неометрия» Серафима Соловова рассказала «Известиям», что в настоящее время в России действуют только региональные законы о тишине, в которых источники шума делятся на контролируемые и неконтролируемые. И если речь идет про неконтролируемые источники, такие как лай собаки или плач ребенка, то привлечь к административной ответственности за это нельзя.