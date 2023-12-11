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Министр обороны Израиля пообещал сохранить жизнь сдавшимся бойцам в Газе
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Министр обороны Израиля пообещал сохранить жизнь сдавшимся бойцам в Газе

Министр обороны Израиля Галант: сдавшимся в Газе бойцам ХАМАС сохранят жизнь
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Фото: Global look Press/Xin Hua
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Сдавшимся в секторе Газа бойцам палестинского движения ХАМАС будет сохранена жизнь, заявил 11 декабря министр обороны Израиля Йоав Галант.

«Тому, кто сдастся, будет сохранена жизнь», — приводит его слова The Times of Israel.

Министр добавил, что за последние дни сотни боевиков ХАМАС сдались израильским войскам. Он обратил внимание на то, что среди сдавшихся бойцов есть те, кто участвовал в атаке на Израиль 7 октября и убийствах мирного населения на юге страны.

«Я призываю командиров батальонов сдаться, и вы сможете спасти свои жизни <...> Судьба главы ХАМАС в секторе Газа Яхьи Синвара и каждого старшего командира одинакова — сдаться или умереть. Третьего варианта не дано», — заключил Галант.

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Ранее, 8 декабря, в израильской армии сообщили, что сторонники ХАМАС в Газе стали чаще сдаваться в плен. Отмечается, что в числе задержанных имеются и военные элитного подразделения палестинского движения «Нухба».

До этого, 5 декабря, Галант заявил, что ХАМАС теряет контроль над сектором Газа, а вооруженные формирования его сторонников несут потери. По его словам, результаты действий израильской армии «очень значительны, впечатляющи и точны».

Обострение на Ближнем Востоке началось утром 7 октября, когда движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день израильская сторона начала наносить ответные удары.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от этих условий.

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