Более 850 т груза задержали в Омской области с начала 2023 года

В Омской области на границе с Казахстаном с начала 2023 года задержали 855 т груза. В республику не смогли проехать 99 машин с незарегистрированной растительной продукцией. Такие данные сообщает управление Россельхознадзора по Омской области.

Так, в период с 1 по 10 декабря на ФКП «Черлакский» и «Исилькульский» был пресечен вывоз в Казахстан трех партий продукции с высоким фитосанитарным риском. Установлено, что свежие томаты, семена овощных и цветочных культур, а также отруби общим весом 7,2 т перевозили без сертификатов, которые бы подтверждали фитосанитарную безопасность груза.

Специалисты запретили дальнейшее движение продукции, а грузовики возвратили на территорию России для устранения нарушений. В отношении водителей возбуждены административные дела за нарушения порядка ввоза и вывоза подкарантинной продукции, сообщает ИА «ОМСКРЕГИОН».